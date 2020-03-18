https://static.news.ru/photo/9b0be690-6932-11ea-932a-fa163e074e61_660.jpg Джимми Фэллон Фото: jimmyfallon/instagram.com

Ведущий американского телешоу The Tonight Show Джимми Фэллон снял выпуск программы, находясь на карантине дома.

Таким образом он выразил поддержку соотечественникам, находящимся на домашнем карантине. Выпуск шоу он снял на смартфон, а логотип программы нарисовала его 6-летняя дочь.

Первым гостем выпуска стала собака Фэллона. В начале передачи телеведущий зачитал подготовленные шутки, рассказал о последних новостях. Кроме того, он сам спел песню под гитару о Дне святого Патрика. За сутки ролик набрал около 1,7 млн просмотров, передаёт Teleprogramma.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американские ведущие вечерних шоу Джимми Фэллон, Сет Майерс и Стивен Кольбер временно заморозили производство своих шоу. Это вызвано опасениями, связанными с распространением коронавируса.