https://static.news.ru/photo/35f795f8-6539-11ea-afee-fa163e074e61_660.jpg Джимми Фэллон Фото: Bruce Cotler/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские ведущие вечерних шоу Джимми Фэллон, Сет Майерс и Стивен Кольбер временно заморозили производство своих шоу. Это вызвано опасениями, связанными с распространением коронавируса.

Об приостановке съёмок также сообщили Тревор Ноа и Саманта Би, передаёт Collider. Отмены связаны в основном с тем, что вечерние шоу снимают при «живой» аудитории. К тому же, зачастую зрителями в студии становятся зарубежные туристы.

Привет, народ. Сегодня у нас новое шоу без зрителей, но мы отменили съёмки на следующей неделе незадолго до нашего запланированного перерыва. Я хотел бы остаться на сцене, чтобы разделить этот непонятный момент с вами, но я не создаю эту программу в одиночку и должен делать то, что лучше для моих сотрудников. Надеюсь скоро вернуться, — написал Стивен Кольбер в Twitter.

30 марта команды проведут переговоры, чтобы понять, можно ли возобновлять работу.

Как писал NEWS.ru, организаторы праздника День музыкального магазина сообщили о том, что событие перенесено в 2020 году. Решение было принято в связи с опасениями по поводу распространения новой инфекции.