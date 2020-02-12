https://static.news.ru/photo/4dc1e4e4-4e38-11ea-a56e-fa163e074e61_660.jpg Джанет Джексон Фото: Mayer/face to face/Global Look Press

Американская певица Джанет Джексон стала гостьей программы The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Во время передачи она исполнила свой хит Runaway под аккомпанемент игрушечных инструментов.

Во время выступления ей помог коллектив The Roots, который является постоянной группой программы. Ведущий Джимми Фэллон подыграл им на барабане.

Runaway вышла в 1995 году и вошла в сборник лучших песен артистки Design of a Decade: 1986–1996. Трек занял третье место в чарте US Billboard Hot 100.

Как писал NEWS.ru, британская группа Napalm Death выпустила новый сингл, получивший название Logic Ravaged by Brute Force. В качестве сопровождения к композиции вышла кавер-версия песни White Kross американцев Sonic Youth.