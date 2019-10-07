Актриса Наталья Бочкарёва после её задержания с наркотиками в Москве находится дома. По словам друга актрисы Андрея Ковалёва, адвокаты запретили ей общаться с прессой.
При этом он уточнил, что уезжать из столицы Бочкарёва не собирается, так как может быть невыездной. Актриса плохо себя чувствует, но всё равно занимается детьми.
Ковалёв также сообщил, что школа-студия Бочкарёвой для одарённых детей переезжает в другое место, передаёт телеканал «
Ранее News.ru писал, что соседи Бочкарёвой рассказали о её внезапном исчезновении после скандала. Актриса перестала появляться и в своей школе-студии для одарённых детей, забрав оттуда свои вещи.
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