https://static.news.ru/photo/e135ba1a-e912-11e9-b712-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бочкарева Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Актриса Наталья Бочкарёва после её задержания с наркотиками в Москве находится дома. По словам друга актрисы Андрея Ковалёва, адвокаты запретили ей общаться с прессой.

При этом он уточнил, что уезжать из столицы Бочкарёва не собирается, так как может быть невыездной. Актриса плохо себя чувствует, но всё равно занимается детьми.

Ковалёв также сообщил, что школа-студия Бочкарёвой для одарённых детей переезжает в другое место, передаёт телеканал « 360 ».

Ранее News.ru писал, что соседи Бочкарёвой рассказали о её внезапном исчезновении после скандала. Актриса перестала появляться и в своей школе-студии для одарённых детей, забрав оттуда свои вещи.