https://static.news.ru/photo/2c8ec98c-e3d4-11e9-8367-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бочкарёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Соседи актрисы Натальи Бочкарёвой рассказали о её внезапном исчезновении после скандала вокруг её задержания с кокаином в центре Москвы.

Бросила свою машину стоимостью четыре миллиона рублей под окнами и пропала с радаров, — сообщил один из соседей актрисы изданию «Стархит».

Он также подчеркнул, что часто видит актрису на улице, однако сейчас нет ни её, ни детей, так как утром они не идут в школу вместе со сверстниками.

Кроме того, Бочкарёва перестала появляться и в своей школе-студии для одарённых детей, забрав оттуда свои вещи.

В ночь на 28 сентября наряд ДПС остановил актрису и заподозрил её в употреблении наркотиков. Правоохранители нашли у Бочкарёвой около 0,6 г кокаина. Звезда сериала «Счастливы вместе» опровергла своё задержание и пообещала обратиться в суд.

Ранее News.ru писал о том, что актриса Наталья Бочкарёва, оказавшаяся в центре скандала в связи с её задержанием в Москве с наркотическим веществом, которое она спрятала в нижнем белье, сорвала программу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», ведущим которой является Андрей Малахов. По словам одного из гостей телевизионного шоу, экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Рустама Солнцева, выпуск должен был быть посвящён истории с задержанием Бочкарёвой, однако актриса внезапно не пришла на съёмки.