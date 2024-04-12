Дралась на улицах, употребляла наркотики: главные скандалы Эми Уайнхаус

Фото: Michael Crabtree/Global Look Press

Эми Уайнхаус

12 апреля состоялась британская премьера байопика об одной из самых ярких певиц XXI века Эми Уайнхаус «Обратно во мрак» (Back to Black). В работе над фильмом приняла участие семья исполнительницы. В картине также прозвучат песни Уайнхаус. В день выхода ленты NEWS.ru рассказывает о главных скандалах с участием Эми.

Кто подсадил Уайнхаус на тяжелые наркотики

Уайнхаус начала употреблять тяжелые наркотики в 2007 году. В СМИ писали, что певица пристрастилась к запрещенным препаратам из-за мужа Блейка Филдер-Сивила. После выхода композиции Back to Black Эми стала срывать концерты, попадать в полицию и устраивать драки на улицах.

В августе 2007 года певица отменила концерты в Британии и США из-за ухудшения здоровья. Через несколько недель вместе с мужем Блейком она отправилась на лечение в реабилитационную клинику. Но через пять дней артистка оттуда сбежала. Вскоре в прессе появились скандальные кадры, на которых заснято, как Эми открыто употребляет тяжелые наркотики.

Родители девушки считали, что в образе жизни дочери виноват ее муж. В то же время семья Филдера предлагала фанатам Уайнхаус устраивать бойкоты до того момента, пока пара не расстанется.

Из-за чего Уайнхаус постоянно арестовывали

В 2007 году Уайнхаус арестовали в Норвегии. Она провела ночь под стражей за хранение каннабиса. Певицу выпустили только после того, как она заплатила внушительный штраф. В 2008-м полиция задержала певицу за нападение возле бара в Лондоне.

В том же году Эми должна была лететь в США на вручение премии «Грэмми». Но из-за многочисленных арестов Уайнхаус запретили покидать Лондон. Эми получила пять «Грэмми»: запись года — Rehab, песня года — Rehab, лучший новый артист — Эми Уайнхаус, лучшее женское поп-исполнение — Rehab, Лучший поп-альбом — Back to Black.

Как прошел единственный концерт певицы в России

В и­юне 2008 го­да Эми У­ай­нха­ус дала единс­твен­ный кон­церт в Рос­сии — на от­кры­тии Цен­тра сов­ре­мен­ной куль­ту­ры «Га­раж» в Мос­кве. Один из соорганизаторов закрытого концерта Дэвид Бургхардт рассказал РИА Новости, что во время визита в столицу певица «все время была под каким-то кайфом, ходила как зомби».

Фото: e83/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Эми Уайнхаус

«И на сцену вышла такой же. А увозили ее из Москвы уже совсем невменяемой — не могла ходить, постоянно отрубалась. Когда настал момент проходить через паспортный контроль, ее охранник просто держал на руках», — рассказывал Бургхардт РИА Новости.

По его мнению, это зрелище не вызывало ничего, кроме жалости. «Эми приехала в огромном окружении менеджеров, охранников и помощников, мне кажется, больше, чем у Мадонны. И все они кровососы — они знают, что у нее есть проблемы, но не только не препятствовали ей, но еще и приносили все наркотики и питье на блюдечке. У меня было ощущение, что они и не хотят ей помогать — она у них дойная корова», — высказывал он мнение.

Позже в 2008-м певица попала в боль­ни­цу, где ей пос­та­вили ди­аг­ноз: эм­фи­зема лег­ких и на­руше­ние сер­дечной де­ятель­нос­ти.

За что бывший муж требовал с Уайнхаус $6 млн

В июле 2008 года муж Эми Уайнхаус был приговорен к 27 месяцам лишения свободы за нападение на владельца паба в Хокстоне. В тюрьме Блейк Филдер начал бракоразводный процесс с артисткой.

Выйдя на свободу, он потребовал от бывшей жены $6 млн. Блейк считал, что вдохновил певицу на хиты, поэтому часть ее состояния принадлежит ему. После непродолжительных выяснений отношений пара снова стала появляться вместе на вечеринках, но через некоторое время они окончательно расстались.

Фото: Steve Maisey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Блейк Филдер

Из-за чего Уайнхаус часто оказывалась за решеткой

В 2009 году она устроила скандал на реалити-шоу британского телевидения. Певица должна была спокойно сидеть в зрительном зале, но вместо этого все время вскакивала на месте и нецензурно комментировала происходящее на сцене. Девушке предложили спокойно покинуть помещение, но вместо этого она набросилась на менеджера. Эми вцепилась ему в волосы, ударила кулаком в лицо и ногой в паховую область.

В том же году Эми подралась с танцором, который работал на ее концерте. Певица ударила его в глаз после просьбы мужчины сделать с ним селфи. Через неделю после этого Уайнхаус напала на владельца театра, который пытался помешать ей устроить скандал на спектакле «Золушка».

В сентябре 2009-го поклонники певицы увидели, как Эми и Блейк дерутся прямо на улице. По версии Уайнхаус, это произошло после того, как муж застал ее за употреблением наркотиков с «девушкой по вызову». Представитель певицы тогда обвинил во всем папарацци, которые постоянно преследовали Эми и сделали ее жизнь невыносимой.

Фото: Steve Maisey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Эми Уайнхаус

Как прошел последний концерт певицы за месяц до смерти

В июне 2011 года Уайнхаус должна была выступить в Белграде. Этот концерт открывал ее европейское турне. Больше часа певица пыталась вспомнить слова собственных песен перед 20-тысячной аудиторией. Она забыла, в каком городе находится, и приветствовала то Афины, то Нью-Йорк.

Музыканты несколько раз пытались начать концерт, но посреди песни Эми внезапно решила представить каждого из группы. Она едва вспомнила их имена и в итоге заставила бэк-вокалиста полностью петь композицию Valerie. В конце Уайнхаус практически уползла со сцены под свист толпы. Эми так ни разу и не запела.

Все следующие концерты тура пришлось отменить. Чуть позже, после прохождения очередного курса лечения в реабилитационном центре, артистка приступила к записи третьего альбома. Но Эми так и не успела представить его поклонникам.

Через месяц после скандала в Белграде, 23 июля 2011 года, Эми Уайнхаус нашли мертвой в ее доме в лондонском Кройдене. Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный алкогольной интоксикацией. Уайнхаус было 27 лет. Пресса сразу записала певицу в знаменитый «Клуб 27», где числятся Джим Моррисон, Дженис Джоплин и Курт Кобейн.

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