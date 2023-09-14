Эми Уайнхаус могло бы исполниться сегодня 40 лет. Певица, получившая пять премий «Грэмми», она завоевала любовь тысяч зрителей. Ее альбом Back to Black, выпущенный в 2006-м, стал самым продаваемым диском за год. Эми вела нездоровый образ жизни и скончалась в 2011 году в возрасте 27 лет.
Уайнхаус также запомнилась своим скандальным поведением. Из-за того что Эми употребляла наркотики и пила много алкоголя, она могла подраться с мужем Блейком Филдер-Сивилем на улице, напасть на папарацци или быть арестованной. Ее часто снимали полуголой или в слишком откровенных нарядах. Певица пыталась бороться с зависимостью и несколько раз проходила лечение в реабилитационных центрах, но после того как выходила оттуда, вновь срывалась.
Летом 2011 года планировалось мировое турне Уайнхаус. Первый концерт состоялся в Белграде, но на нем Эми не пела, а общалась с музыкантами, падала на сцене, путалась в словах. Она находилась в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. После этого менеджеры певицы приняли решение отменить ее тур.
23 июля 2011 года Эми нашли мертвой в ее квартире в Лондоне. Звезда скончалась от сердечного приступа.
Как одевалась Уайнхаус и какими были ее татуировки — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Jared Milgrim/The Photo Access/Global Look Press
Келли Осборн и Эми Уайнхаус на балу в честь 20-летия Переса Хилтона в театре Roxy в Лос-Анджелесе, 2007 год
Фото: Joachim Hiltmann/imageBROKER/Global Look Press
Бронзовая статуя певицы Эми Уайнхаус художника Скотта Итона, Конюшенный рынок, Камден-Таун, Лондон
Фото: ISO IMAGES/Global Look Press
У машины скорой помощи у дома Эми Уайнхаус. Обеспокоенную певицу завернули в одеяло и дали кислородную маску, а затем отвезли в ближайшую больницу под наблюдением ее отца Митча
Фото: Richard Grange / Barcroft Media/Global Look Press
Эми Уайнхаус покидает свой дом в Камдене 5 ноября 2008 года. Она срывается с места и бросается на фотографов
Фото: Global Look Press
Эми Уайнхаус покидает Вестминстерский мировой суд в Лондоне, после того как не признала себя виновной по обвинению в нападении, 17 марта 2009 год
Фото: kradr/PLANET PHOTOS/Global Look Press
Эми Уайнхаус покидает свой дом в Северном Лондоне, прежде чем выйти из себя и накричать на папарацци. Один из ее охранников разбил камеру фотографа, 2009 год
Фото: Adriano Vicard/PLANET PHOTOS/Global Look Press
Эми Уайнхаус выходит из отеля May Fair через черный ход, проведя время с Марком Ронсоном
Фото: pp3/ZUMAPRESS/Global Look Press
Лондон, Великобритания. Эми и Рег присутствуют на вечеринке, посвященной запуску Shaka Zulu в Камдене
Фото: e83/ZUMAPRESS/Global Look Press
Эми Уайнхаус на балконе отеля, где она остановилась в Рио-де-Жанейро, 7 января 2011 год