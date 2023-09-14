Папарацци фотографировали голой, носила декольте: редкие снимки Уайнхаус Певица могла бы отметить 14 сентября сорокалетие

Фото: Priscilla Coleman/ZUMAPRESS/Global Look Press

Эми Уайнхаус в магистратском суде лондонского Сити, где она была оправдана

Эми Уайнхаус могло бы исполниться сегодня 40 лет. Певица, получившая пять премий «Грэмми», она завоевала любовь тысяч зрителей. Ее альбом Back to Black, выпущенный в 2006-м, стал самым продаваемым диском за год. Эми вела нездоровый образ жизни и скончалась в 2011 году в возрасте 27 лет.

Уайнхаус также запомнилась своим скандальным поведением. Из-за того что Эми употребляла наркотики и пила много алкоголя, она могла подраться с мужем Блейком Филдер-Сивилем на улице, напасть на папарацци или быть арестованной. Ее часто снимали полуголой или в слишком откровенных нарядах. Певица пыталась бороться с зависимостью и несколько раз проходила лечение в реабилитационных центрах, но после того как выходила оттуда, вновь срывалась.

Летом 2011 года планировалось мировое турне Уайнхаус. Первый концерт состоялся в Белграде, но на нем Эми не пела, а общалась с музыкантами, падала на сцене, путалась в словах. Она находилась в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. После этого менеджеры певицы приняли решение отменить ее тур.

23 июля 2011 года Эми нашли мертвой в ее квартире в Лондоне. Звезда скончалась от сердечного приступа.

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