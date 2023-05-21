Разбитую гитару Курта Кобейна продали за $600 тысяч Разбитую гитару Курта Кобейна продали на аукционе Julien's Aucitons за $600 тысяч

Фото: Rudi Keuntje/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Курт Кобейн

Разбитая электрогитара покойного солиста гранж-группы Nirvana Курта Кобейна Fender Stratocaster ушла с молотка за $596,9 тысяч, сообщил торговый дом Julien’s Auctions, который и проводил аукцион. Музыкант разбил ее во время записи композиции Endless, Nameless в 1991 году. Инструмент пересобрали, однако сыграть на нем не получится.

На гитаре оставили свои автографы бывшие участники группы.

Когда он был на сцене, когда он играл, он был машиной. Этот мужчина был в ярости, и это чувствовалось. И вы бы почувствовали это по тому, как он обращался со своими инструментами. Этот сломанный инструмент, как ни странно, от сломленного музыканта, который в самом деле определил ту бурную музыкальную эпоху, — заявил в беседе с France 24 представитель Julien’s Auctions.

Тем временем в России певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, подписал партию гитар для участников военной операции на Украине, их передали бойцам члены подмосковного отделения «Боевого братства» из Домодедово. Исполнитель рассказал, что гитара призвана поднять настроение и боевой дух тем, кто находится в зоне СВО.