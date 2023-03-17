Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, подписал партию гитар для участников специальной военной операции на Украине, их передадут бойцам члены подмосковного отделения «Боевого братства» из Домодедова. Исполнитель рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что гитара призвана поднять настроение и боевой дух тех, кто находится в зоне СВО.
Гитара — простой способ поднять настроение и боевой дух товарищам во время отдыха. Я знаю, что там, на передовой, мои песни звучат особо, люди слушают их не ушами, а сердцем. Парням желаю только одного — живыми и здоровыми вернуться домой. И обязательно — с победой, — заявил SHAMAN.
Чтобы передать гитары бойцам, члены «Боевого братства» лично встретились с Дроновым. Совместно с певцом они решили принять участие в акции для поддержания боевого духа солдат.
Ранее певец SHAMAN выступил в подольском госпитале перед ранеными участниками СВО. Он исполнил несколько песен в клубе лечебного учреждения. Выступление организовало главное военно-политическое управление ВС РФ для поддержки военнослужащих, участвовавших в выполнении боевых задач в рамках социально-культурной акции «Лучшим воинам Мира».