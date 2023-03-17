SHAMAN отправил гитары со своими автографами в зону СВО

Фото: Администрация городского округа Домодедово Вконтакте

Певец Шаман (в центре)

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, подписал партию гитар для участников специальной военной операции на Украине, их передадут бойцам члены подмосковного отделения «Боевого братства» из Домодедова. Исполнитель рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что гитара призвана поднять настроение и боевой дух тех, кто находится в зоне СВО.

Гитара — простой способ поднять настроение и боевой дух товарищам во время отдыха. Я знаю, что там, на передовой, мои песни звучат особо, люди слушают их не ушами, а сердцем. Парням желаю только одного — живыми и здоровыми вернуться домой. И обязательно — с победой, — заявил SHAMAN.

Чтобы передать гитары бойцам, члены «Боевого братства» лично встретились с Дроновым. Совместно с певцом они решили принять участие в акции для поддержания боевого духа солдат.

Ранее певец SHAMAN выступил в подольском госпитале перед ранеными участниками СВО. Он исполнил несколько песен в клубе лечебного учреждения. Выступление организовало главное военно-политическое управление ВС РФ для поддержки военнослужащих, участвовавших в выполнении боевых задач в рамках социально-культурной акции «Лучшим воинам Мира».