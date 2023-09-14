Врач Эми Уайнхаус вспомнила ее последние слова перед смертью Daily Mirror: перед смертью Эми Уайнхаус говорила, что не хочет умирать

Фото: g15/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эми Уайнхаус

Британская певица Эми Уайнхаус, скончавшаяся в 2011 году в возрасте 27 лет от алкогольного отравления, в день своей смерти говорила, что не хочет умирать, сообщает Daily Mirror со ссылкой на лечащего врача исполнительницы Кристину Ромет. По словам доктора, артистка страдала алкоголизмом и начала пить за три дня до смерти после долгого воздержания. Уайнхаус умерла от сердечной недостаточности и отказа печени, пишет издание.

Доктор Кристина Ромет разговаривала с Эми перед смертью. Певица сообщила, что снова пьет, признала серьезность своего состояния и холодно сказала врачу: «Я не хочу умирать». Певица выглядела спокойной и несколько виноватой, была «навеселе», но могла поддержать разговор. Когда Уайнхаус спросили, планирует ли она бросить пить, она ответила: «Я не знаю», — говорится в сообщении.

Сообщается, что медики не раз предлагали Уайнхаус обратиться за помощью к психиатру, однако она отказывалась из-за страха, что это негативно отразится на ее творчестве. На момент смерти в крови певицы содержалось 416 мг алкоголя, что было на 100 мл выше смертельной дозы. Полицейские нашли три пустые бутылки из-под водки в ее доме, пишет Daily Mirror. 14 сентября 2023 года Уайнхаус могло бы исполниться 40 лет.

В 2018 году стало известно, что голограмму скончавшейся Уайнхаус отправят в мировое турне. Согласие на использование образа певицы для концертов дал ее отец Митч Уайнхаус. По его словам, концерты с использование голограммы певицы — это единственная возможность вновь увидеть ее на сцене. Уайнхаус заявил, что вырученные от турне средства пойдут на помощь зависимым от наркотиков и алкоголя.

Голос Эми во время турне звучал в записи, ему подыгрывала команда музыкантов. Созданием цифрового образа занималась компания BASE Hologram.