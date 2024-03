«Хочет как лучше»: сын Майкла Джексона подал в суд на родную бабушку Сын Майкла Джексона Бланкет подал в суд на мать исполнителя из-за наследства

Майкл Джексон II ( Бланкет Джексон)

22-летний сын покойного поп-короля Майкла Джексона по имени Майкл Джексон II подал в суд на родную бабушку, так как считает, что она растрачивает наследство его легендарного отца. Младший сын певца, более известный как Бланкет Биги Джексон, пытается через суд запретить женщине пользоваться деньгами покойного Майкла, передает TMZ.

По данным портала, Кэтрин Джексон и ее внук Майкл Джексон II сперва были союзниками, объединившись ради борьбы с распорядителями наследства. Однако позже молодой человек передумал и теперь считает, что дальнейшие действия ни к чему не приведут. Вместо того, чтобы судиться дальше, он решил, что необходимо сохранить оставшиеся деньги из наследства.

Как передает TMZ, сейчас Бланкет Биги Джексон пытается добиться, чтобы его бабушка завершила судебные тяжбы с душеприказчиками и больше не пыталась их вести. По его мнению, суммы, которая она тратит на услуги юристов, приведут к еще большему разорению.

Ранее сообщалось, что кожаная черно-белая куртка, которую Майкл Джексон надевал во время съемок рекламы Pepsi в 1984 году, была продана на аукционе Propstore в Лондоне за $306 тысяч. Предмет одежды поп-музыканта был в числе более чем 200 памятных вещей на торгах.

Среди других лотов на аукционе была куртка La Rocka британского певца Джорджа Майкла, ее купили за $115 тысяч. Кроме того, еще один коллекционер приобрел за $22,9 тысячи шиньон британской артистки Эми Уайнхаус, носившей его в клипе You Know I’m No Good.