Домогаров рассказал о трагическом пророчестве своей бабушки

https://static.news.ru/photo/4109a994-96bc-11eb-a61d-96000091f725_660.jpg Александр Домогаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист РФ, актёр театра и кино Александр Домогаров рассказал о том, что смерть его сына Дмитрия была предсказана вскоре после рождения. Пророчество исходило от бабушки артиста.

У Домогарова и его первой жены Натальи Сагоян в 1985 году родились близнецы. Однако один из мальчиков умер почти сразу после появления на свет. Бабушка актёра назвала тогда это недобрым знаком. По её словам, «двойняшки недалеко отпускают друг друга».

Так и случилось. И это был самый страшный момент в жизни после смерти родителей, — рассказал Домогаров журналу «Кузбасс XXI века».

Дмитрий погиб в 2008 году в возрасте 23 лет. Его и ещё троих человек сбил внедорожник. Причиной смерти сына актёра стала черепно-мозговая травма, полученная в результате ДТП.

Домогаров добавил, что в день похорон сына ему пришлось играть спектакли и это была «мука адова».

Ранее NEWS.ru писал, что Домогаров вступился за коллегу Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве. Он заявил, что реакция общества на это происшествие отбила у него охоту выходить на сцену. Критиков артиста он обвинял в том, что они «топчутся на крови».