Дочь Апексимовой и Николаева тайно вышла замуж за известного актера Авратинская подтвердила слухи о своей свадьбе с Корешковым

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Актриса Дарья Авратинская

Российская актриса театра и кино, дочь артистов Ирины Апексимовой и Валерия Николаева Дарья Авратинская поделилась на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свадебной фотографией со своим коллегой, Егором Корешковым. Ранее о торжестве они не с кем публично не делились.

Кроме этого, официально об их романе стало известно лишь в феврале — отец актрисы Валерий Николаев в интервью StarHit рассказал, о том, что отлично относится к выбору своей дочери. По его словам, свадьба должна была пройти 21 марта. Тем не менее кадр из ЗАГСа Авратинская выложила только в июле.

Фото: Соцсети Дарья Авратинская

Вижу, что очень любит Дашу, трепетно и нежно к ней относится, старается оградить от каких-то ненужных трат времени, бытовухи, — и самое главное, у него есть для этого возможности, — рассказывал отец невесты.

Вслед за свадебным фото актриса выложила еще одно, с пляжа, подписав его: «Муж сфоткал». Корешков в тот же день выложил фотографии из путешествия в горах, однако свою супругу отмечать не стал.

Егор Корешков наиболее известен по ролям в проектах «Отель Элеон», «Горько», «Метод», «Психологини». Кроме этого, он занимается продюсированием.

Ранее в интернете появились новые доказательства тайной свадьбы актеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Согласно информации из базы данных юридических лиц Rusprofile, ИП Брутян Зепюр Аршаковна сменил название на ИП Прилучная Зепюр Аршаковна 25 июня.