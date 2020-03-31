https://static.news.ru/photo/8761a3da-73b1-11ea-b730-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/GlobalLookPress

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель заявил, что наличие коронавируса у артиста пока остаётся под вопросом. Он пояснил, что, так как положительный тест на вирус имеет «сомнительный характер», врачи до сих пор не могут «понять природу пневмонии» у артиста и откуда она появилась.

У Льва Валерьяновича обширная пневмония, ему то лучше, то хуже. Постоянно берут анализы. На коронавирус пересдавал уже несколько раз. Активно лечится. Но врачи не могут пока понять природу его пневмонии, откуда она появилась. Может быть, давно протекала в слабой форме, а сейчас активизировалась, — привели слова Андрея Гайделя на портале Starhit.ru.

Директора Льва Лещенко отметил, что состояние у артиста сейчас стабильное. Кроме того, он сообщил о том, что Лев Лещенко работает над новым материалом, а это может означать, что артист выздоравливает. При этом, Андрей Гендель отметил, что народный артист вполне доволен условиями пребывания в больнице.

Условия пребывания в Коммунарке его полностью устраивают. Ничего не просит передать, кроме каких-то личных вещей по мелочи. Кормят хорошо, в палате есть телевизор и Интернет. Но огромное количество негативных отзывов, неверной информации, которую он прочитал и увидел, наверное, подкосили его здоровье больше, чем всё остальное, — пояснил директор Льва Лещенко.

Как писал NEWS.ru ранее, в фонде Льва Лещенко сообщили о том, что артист не нарушал карантинный режим, введёнными властями Москвы, так как вернулся за пять дней до обязательной двухнедельной самоизоляции. Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель также отметил, что жена певца не заразилась коронавирусом.