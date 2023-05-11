Директор Алсу рассказал о намерении ФНС проверить певицу Директор Алсу заявил, что ФНС не связывалась с певицей по поводу проверки деятельности ее компании

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Алсу

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев в разговоре с NEWS.ru рассказал, что Федеральная налоговая служба не связывалась с ним по факту проверки деятельности исполнительницы. По словам Фадеева, он впервые услышал об интересе налоговой к концертному агентству Алсу ООО «Эксклюзив Арт».

Впервые слышу об этом. Ничего не могу сказать. Нет, [налоговики не связывались], — сказал Фадеев.

Ранее стало известно, что ФНС заинтересовалась деятельностью компании певицы, так как с 2020 года фирма показывает нулевую активность. В связи с отчетностью об отсутствии прибыли банковские счета заблокировали, а певицу попросили разъяснить ситуацию.

Ранее суд признал законным арест счетов блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.

В начале мая глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в России начались блокировки счетов блогеров за неуплату налогов. Она предрекла новые громкие инциденты, связанные с неуплатой налогов известными блогерами. Имена заинтересовавших ФНС знаменитостей Мизулина не назвала.