Суд признал законным арест денег на счетах Блиновской и ее мужа

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Блогер Елена Блиновская

Пресненский суд Москвы признал законным арест счетов блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Ранее сообщалось, что на счетах находятся сотни миллионов рублей.

Согласно решению суда, под арестом остаются средства, хранящиеся в АКБ «Фора-Банк», АО «Севергазбанк», ПАО «МТС Банк», АО «Российский сельскохозяйственный банк» и АО «Альфа-Банк».

В апреле следователи возбудили против Блиновской уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и обналичивании незаконно нажитых средств. Во время допроса в СКР она признала вину в экономических преступлениях, а позже решением суда была заключена под домашний арест на два месяца.

В начале мая глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в России начались блокировки счетов блогеров за неуплату налогов. Она предрекла новые громкие инциденты, связанные с неуплатой налогов известными блогерами.

В свою очередь блогер Александра Митрошина, на которую ранее завели уголовное дело о неуплате 120 млн рублей налогов, заявила, что погасила основную задолженность перед налоговой инспекцией. Она отметила, что с 2020 года «не уделяла должного внимания» вопросам взаимоотношений с ФНС.