Налоговая проверит певицу, которая выступит в Кремлевском дворце ФНС проверяет концертное агентство певицы Алсу на налоговую активность

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Алсу

Федеральная налоговая служба проверит концертное агентство ООО «Эксклюзив Арт», которое принадлежит певице Алсу, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, компания исполнительницы, которая должна выступить в Кремлевском дворце, с 2020 года показывает нулевую активность.

Mash сообщает, что в связи с отчетностью об отсутствии прибыли банковские счета заблокировали, а певицу попросили разъяснить ситуацию.

Ранее суд признал законным арест счетов блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. На счетах блогера находятся сотни миллионов рублей. В апреле следователи возбудили против Блиновской уголовное дело, она признала вину в экономических преступлениях, а позже была заключена под домашний арест.

В начале мая глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в России начались блокировки счетов блогеров за неуплату налогов. Она предрекла новые громкие инциденты, связанные с неуплатой налогов известными блогерами. Имена заинтересовавших ФНС знаменитостей Мизулина не назвала.