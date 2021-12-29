Девушка Хованского раскрыла, что он сделал сразу после возвращения из СИЗО

Обвиняемый в оправдании терроризма блогер Юрий Хованский вернувшись домой из СИЗО первым делом обнял свою собаку. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала его девушка Мария Нелюбова.

Первым делом обнял собаку, он очень по нему скучал, — сказала Нелюбова.

По её словам, сейчас блогер чувствует себя лучше, правда есть небольшие проблемы со здоровьем, поскольку Хованского «подкосило» нахождение в СИЗО.

А так в целом всё хорошо, уже даже временами радостный, — добавила девушка.

Хованский был задержан 8 июня 2021 года из-за исполнения песни про теракт в театральном центре на Дубровке, который произошёл во время показа мюзикла «Норд-Ост» в октябре 2002 года. Видеоролик с ней был опубликован в Сети.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Блогер находился в СИЗО, но в конце декабря суд изменил ему меру пресечения с ареста на запрет определённых действий. Новый год Хованский встретит дома. Блогеру запрещено пользоваться телефоном и Интернетом, а также выходить из дома с 18:00 до 10:00.