https://static.news.ru/photo/501bd57c-be66-11e9-8726-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Свищёв Фото: kremlin.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв решил отправить певице и ведущей Ольге Бузовой книги о блокаде Ленинграда после видеоролика, в котором она назвала себя блокадницей.

Парламентарий заявил, что шутить на тему блокады непозволительно. Он предположил, что причиной поступка Бузовой стала нехватка знаний по данной теме.

Отправлю ей несколько книг о блокаде Ленинграда — произведения Лидии Гинзбург, Даниила Гранина и Алеся Адамовича, Леонида Пантелеева, Дмитрия Лихачева, — цитирует депутата РИА Новости .

Свищёв также пообещал приложить к книгам запись Симфонии № 7 Шостаковича. Он выразил надежду на то, что Бузова поймёт свою ошибку после прочитанного и услышанного.

Депутат также напомнил певице, что она публичная персона. За её публикациями в соцсетях следят миллионы подписчиков, в том числе и молодёжь, которой нужно подавать хороший пример.

Ранее News.ru писал, что ролик Бузовой прокомментировала член совета общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева. Она завила, что у певицы напрочь отсутствуют какие-либо принципы и понятия.