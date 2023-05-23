Дебош Ромы Зверя в баре: что случилось, в какие еще скандалы попадал певец Солист группы «Звери» резко отреагировал на слова посетителя в баре Самары

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Музыкант Рома Зверь (Роман Билык)

Лидер рок-группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) устроил дебош в самарском баре. По информации паблика «ЧП в Самаре», музыкант вступил в конфликт с одним из посетителей, требовал выйти на улицу и разобраться «раз на раз». Исполнителя пытались удержать несколько человек, а затем его вывели из заведения. Подробности случившегося с Ромой Зверем, реакция на инцидент представителей группы и другие скандальные истории с его участием — в материале NEWS.ru.

Кто такой Рома Зверь

Певец Рома Зверь родился 7 декабря 1977 года в Таганроге. В школе он увлекся гитарой, начал писать песни и исполнять их вместе с друзьями. В 2000 году была создана группа «Звери». В 2005 году этот коллектив вошел в список самых богатых российских звезд, согласно рейтингу журнала Forbes. На премии Муз-ТВ Рома и его музыканты девять раз побеждали в номинации «Лучшая рок-группа».

Что за скандал с Ромой Зверем в Самаре

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 мая. Приславший видео подписчик канала «ЧП в Самаре» рассказал, что сначала музыкант употреблял алкоголь в рюмочной «Боря», а потом пришел в заведение 8 Bit. Как утверждает очевидец, к тому моменту артист был сильно пьян. Роману чем-то не понравился один из посетителей заведения, и он стал кидаться в него семечками. По словам самарца, музыкант вел себя агрессивно и вызывающе. Посетитель пытался с ним поговорить, но фронтмен рок-группы был настроен враждебно.

В баре Роман хватался за стулья, ругался матом и предлагал посетителю бара продолжить «разговор» в другом месте. Как сообщалось в одних источниках, певца вывели на улицу охранники и вызвали группу быстрого реагирования (ГБР). По другой версии, из бара Романа забрали приятели. Конфликт произошел накануне концерта «Зверей» в Самаре 23 мая.

Как отреагировали в группе

Директор группы «Звери» Александр Островский подтвердил NEWS.ru, что ночью Роман действительно был в одном из самарских баров. Он рассказал, что инцидент был спровоцирован пьяными посетителями, а не 45-летним фронтменом коллектива. По словам Островского, гости настойчиво просили Рому сфотографироваться с ним, а когда им вежливо отказали, «начали бычить».

«Да, действительно, вчера в Самаре к Роме пристали какие-то пьяные посетители бара, лезли сфотографироваться. Сначала им вежливо отказали, потом они начали бычить, и вот результат этого вы видите на видео», — рассказал Островский.

Директор добавил, что все закончилось словесной перепалкой, никакой драки, ударов не было. Островский отметил, что Романа увели из бара его музыканты, после чего они сели в такси и поехали домой.

Менеджер по связям с общественностью Максим Гну добавил в беседе с NEWS.ru, что конфликт произошел, когда Роман вместе со своим коллективом отдыхал после заплыва на лодках по Волге.

«Компания гостей заведения настойчиво обращалась к Роману за совместными фотографиями и требовала прочего внимания к себе. В этом им было отказано в вежливой форме несколько раз. В ответ компания продолжала настойчиво требовать внимания и неуважительно обращаться к Роману, что вызвало его реакцию, попавшую на это видео. Через некоторое время после событий на видео ребята из нашей команды уже сели в такси и покинули заведение, чтобы максимально избежать продолжения конфликта в любой форме», — сказал Гну.

Сегодняшний концерт в Самаре состоится, несмотря на произошедшее в баре.

В какие еще скандалы попадал Рома Зверь

Это не первый скандал с участием лидера группы «Звери». Некоторые ситуации даже могли разрушить его семью. В одной из своих книг он упоминал, как в состоянии алкогольного опьянения устраивал дома шумные вечеринки с друзьями и выкидывал из окон гитары.

«И вот ситуация: Марина (жена певца. — NEWS.ru) открывает дверь, вваливается эта пьяная шобла. Возлияние алкоголя, песни, споры, ругань, летящие из окна гитары. Я выбрасывал, зачем не скажу: пьяный был. Эта тяга к уничтожению, агрессия. Силушку, дурь надо во что-то выплеснуть. Плюс еще то, что мы известные: я звезда, идите в баню, если кому-то не нравится. Марина устала и в один прекрасный момент сказала: „Я уезжаю“. Она собиралась, но не успела. Я изменился», — вспоминал музыкант.

В 2021 году в эфире YouTube-шоу «Света вокруг света» Роман признался, что именно Марина помогла ему справиться с алкогольной зависимостью. Музыкант заявил, что жена была его поддержкой и опорой в трудные времена. Супруги живут в браке с 2004 года, у них растут две дочери — Ольга и Зоя.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Музыкант Рома Зверь (Роман Билык)

В 2006 году Рома отказался выступить на церемонии «Золотой граммофон», так как хотел петь не под фонограмму, а под аккомпанемент своих музыкантов. Такое требование он предъявил перед своим выходом на сцену. Артист появился из-за кулис лишь на втором куплете своего хита «Рома, извини», но так и не стал петь в микрофон, чем вызвал гнев поклонников и организаторов премии.

Буквально через год Зверь попал в очередной скандал, однако его инициатором стала певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По слухам, она давно испытывает неприязнь к группе «Звери», в результате это вылилось в неприятный инцидент 2007 году.

После закрытого концерта в Норильске артисты должны были вместе лететь обратно на частном самолете организаторов. Однако Земфира устроила скандал в аэропорту, отказавшись лететь с Ромой и его коллективом на одном лайнере. По словам администратора концерта, певица заявила, что если группу «Звери» не высадят из самолета, она устроит драку на борту во время полета. В итоге Земфира купила билет на рейс в экономкласс, чтобы избежать встречи с исполнителем.