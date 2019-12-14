Артист балета Николай Цискаридзе разоткровенничался в эфире программы «Судьба человека». Он не исключил, что, может, когда-нибудь станет отцом.
Вопрос в эфире задал через записку ребёнок.
Сейчас модно заводить детей. Они есть у Киркорова и Лазарева. Когда появятся у вас? — озвучил вопрос ведущий шоу Борис Корчевников.
Цискаридзе, обычно не обсуждающий свою личную жизнь, ответил так:
Ну это же не котёнок, чтобы завести. Нет, конечно, у меня детей очень много — не своих. Ну и свои, Бог даст, то будут, — ответил артист.
Ранее NEWS.ru писал, что 19-летний начинающий актёр Тимур Акперов заявил, что является внебрачным сыном Николая Цискаридзе. Молодой человек утверждает, что его мать познакомилась с танцором в театре, где работала гладильщицей. Он готов сдать ДНК-тест. По словам юноши, их родство должно быть очевидно каждому при одном лишь взгляде на коллаж из «совместных» фотографий. Мнение самого Цискаридзе насчёт внезапно нашедшегося отрока в настоящее время неизвестно.
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