Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Российский юморист Владимир Винокур прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг певца Льва Лещенко. Народный артист нецензурно выражался во время шоу Максима Галкина, чем вызвал критику со стороны общественности.

Это могло выскочить случайно, и ничего страшного в этом нет, — считает артист. По его словам, такое поведение не присуще Лещенко, передаёт РИА ФАН. Как писал NEWS.ru, Лещенко дал пояснение...