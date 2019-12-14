Николай Цискаридзе Николай Цискаридзе Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Артист балета Николай Цискаридзе разоткровенничался в эфире программы «Судьба человека». Он не исключил, что, может, когда-нибудь станет отцом.

Вопрос в эфире задал через записку ребёнок.

Сейчас модно заводить детей. Они есть у Киркорова и Лазарева. Когда появятся у вас? — озвучил вопрос ведущий шоу Борис Корчевников.

Цискаридзе, обычно не обсуждающий свою личную жизнь, ответил так:

Ну это же не котёнок, чтобы завести. Нет, конечно, у меня детей очень много — не своих. Ну и свои, Бог даст, то будут, — ответил артист.

Ранее NEWS.ru писал, что 19-летний начинающий актёр Тимур Акперов заявил, что является внебрачным сыном Николая Цискаридзе. Молодой человек утверждает, что его мать познакомилась с танцором в театре, где работала гладильщицей. Он готов сдать ДНК-тест. По словам юноши, их родство должно быть очевидно каждому при одном лишь взгляде на коллаж из «совместных» фотографий. Мнение самого Цискаридзе насчёт внезапно нашедшегося отрока в настоящее время неизвестно.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях