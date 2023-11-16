Все больше криптоинвесторов обвиняют Деревянко в обмане: что ему грозит SHOT: еще один инвестор обвинил криптокомпанию Деревянк в мошенничестве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инвесторы криптокомпании «Бии Соул», совладельцем которой является актер Павел Деревянко, требуют возбудить уголовное дело о мошенничестве. Какую сумму вкладчики требуют от компании и насколько реально уголовное преследование для Деревянко?

Кто еще обвинил «Бии Соул» в мошенничестве

С заявлением в полицию на криптокомпанию обратился 35-летний бизнесмен из Подмосковья.

«Новой жертвой криптофирмы „Бии Соул“ стал 35-летний бизнесмен Алексей С. из подмосковного поселка Шаховская, который занимался разработкой ПО. В январе этого года он заключил договор займа на $339,5 тыс. (≈23,8 млн рублей на тот момент) с Григорием Мулузяном — бизнес-партнером Деревянко, с которым они вместе владеют компанией. До сих пор Алексей не только не увидел никакой прибыли, но и не смог вернуть обратно свои инвестиции. Накануне он написал на Мулузяна заявление в полицию», — пишет SHOT.

Сколько всего инвесторов «обманула» криптокомпания Деревянко и Мулузяна

15 ноября NEWS.ru сообщал, что актера обвинил в мошенничестве 38-летний предприниматель из Москвы.

«Мужчина вложил более 1 млн рублей в криптофирму „Бии Соул“, учредителями которой являются Деревянко и Мулузян, но за год не получил назад ни рубля. Теперь бизнесмен требует возбудить на артиста и его бизнес-партнера уголовное дело», — уточняет SHOT.

Среди пострадавших, сообщает Telegram-канал, актер Артем Ткаченко, который вложил в «Бии Соул» 6 млн рублей и 10 биткоинов. Все средства он потерял, указывает ресурс.

«На „легкий заработок“ Ткаченко решился именно по „дружескому совету“ Деревянко — совладельца криптокомпании», — пишет SHOT.

Общая сумма, которую инвесторы требуют от «Бии Соул», уже составляет около 35 млн рублей, подсчитал Telegram-канал.

Что утверждает Деревянко

Сам актер также считает себя пострадавшим от действий Мулузяна, отмечается в материале NEWS.ru. Деревянко утверждает, что бизнес-партнер обманул его на 45 млн рублей.

«По словам актера, бизнес-партнер лишил его доступа к документации и бухгалтерии. Кроме того, Мулузян подал на Павла иск в суд, требуя от артиста 45 млн рублей якобы за финансовые махинации. Деревянко же со своей стороны требует через суд восстановить доступ и переделить доли в компании», — уточняет Telegram-канал SHOT.

В криптобизнес Деревянко вложился год назад по совету Мулузяна. Они вместе основали компанию «Бии Соул», офис которой располагается в «Москва-Сити». Владение бизнес-партнеры поделили 50/50, писал SHOT.

«Деревянко ранее уже инвестировал 1 млн рублей в крипту через Мулузяна: через несколько месяцев вернул всю вложенную сумму и 10% сверху. Поэтому сомнений на более крупную ставку не было. Деревянко, особо не вчитываясь, подписал новый договор и перевел деньги. А вскоре внезапно „дружище“ Мулузян подал на него иск в суд», — сообщал Telegram-канал.

Что может грозить Деревянко

Бизнесмен из Москвы, обвинивший Деревянко и Мулузяна в мошенничестве на более чем 1 млн рублей, просит привлечь их к ответственности по ч. 2 статьи 159.

Данная санкция предусматривает ответственность за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также в случае причинения гражданину значительного ущерба, но не менее 5000 рублей. Деяние, предусмотренное частью 2 ст. 159 УК РФ, относится к преступлениям средней тяжести. Максимальное наказание за его совершение может грозить лишением свободы на срок до пяти лет.

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