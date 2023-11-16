Стало известно, кто вложился в криптовалюту по совету Деревянко Mash: режиссер Вайсберг вложил в криптобизнес $100 тысяч по совету Деревянко

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Павел Деревянко

Telegram-канал Mash сообщает, что известный режиссер Мариус Вайсберг (настоящая фамилия Бальчюнас) вложил $100 тысяч в криптовалютный бизнес Григория Мулузяна, которого СМИ называют бизнес-партнером актера Павла Деревянко. По данным канала, Вайсберга привлек к инвестированию сам актер, который работал с ним в фильмах «Гитлер капут!» и «Ржевский против Наполеона».

Источники канала отмечают, что режиссер уже написал заявление на Деревянко. Авторы Mash также заявили, что вместе с ним написал заявление 35-летний бизнесмен из подмосковной Шаховской, вложивший $339,5 тысячи в надежде получить доход. По данным Telegram-канала, денег предприниматель так и не получил.

Как сообщалось ранее, житель Москвы обратился в полицию и обвинил Павла Деревянко в мошенничестве. По словам заявителя, он заключил три договора займа с актером и его бизнес-партнером Григорием Мулузяном, вложив в криптобизнес 1 млн рублей. Спустя год инвестор не получил никакой прибыли. Мужчина требует привлечь актера к ответственности по ч. 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Отмечается, что сам артист сейчас пытается отсудить криптовалютную компанию у Мулузяна, утверждая, что тот обманул его на 45 млн рублей. По данным Telegram-канала SHOT, он требует через суд предоставить ему доступ к документации и бухгалтерии, чтобы переделить доли в компании.