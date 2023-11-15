Актеру Деревянко грозит срок по статье о мошенничестве: что он сделал SHOT: актеру Деревянко может грозить тюрьма по статье о мошенничестве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российского актера Павла Деревянко обвинили в мошенничестве. Сколько ему может грозить лет тюремного заключения, что он сделал?

Что случилось

Как сообщал NEWS.ru, с заявлением в полицию на Деревянко обратился житель Москвы, который вложился в криптовалютный бизнес актера. Заявитель обвинил артиста в мошенничестве на более чем 1 млн рублей.

«38-летний предприниматель Сергей Н. заключил с Деревянко и его партнером Григорием Мулузяном три договора займа — с конца сентября 2022 года вложил более 1 млн рублей в „Бии Соул“. Прошел год, но прибыли криптоинвестор никакой не получил. В итоге мужчина обратился в полицию с требованием проверить и привлечь к ответственности Павла Деревянко и его бизнес-партнера по ч. 2 статьи 159», — пишет Telegram-канал SHOT.

На сколько могут посадить Деревянко

Часть 2 статьи 159 УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также в случае причинения гражданину значительного ущерба, но не менее 5000 рублей.

Деяние, предусмотренное частью 2 ст. 159 УК РФ, относится к преступлениям средней тяжести. Максимальное наказание, предусмотренное законом за его совершение, — лишение свободы сроком до пяти лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о криптобизнесе Деревянко

Сейчас актер пытается отсудить криптовалютную компанию у своего бизнес-партнера. Артист уверен, что его обманули на 45 млн рублей.

«Год назад Деревянко вложился в криптобизнес по совету своего хорошего друга (уже бывшего) Григория Мулузяна. Основали компанию „Бии Соул“ с офисом в „Москва-Сити“, владение 50/50. Деревянко ранее уже инвестировал 1 млн рублей в крипту через Мулузяна: через несколько месяцев вернул всю вложенную сумму и 10% сверху. Поэтому сомнений на более крупную ставку не было. Деревянко, особо не вчитываясь, подписал новый договор и перевел деньги. А вскоре внезапно „дружище“ Мулузян подал на него иск в суд, требуя от артиста 45 млн рублей якобы за финансовые махинации», — уточняет SHOT.

Telegram-канал сообщил, что Деревянко требует через суд предоставить ему доступ к документации и бухгалтерии и переделить доли в компании.

«Сделать самостоятельно это невозможно, ведь рулит всем гендиректор фирмы, она тоже с фамилией Мулузян, зовут ее Гаяне», — пишет ресурс.

Кто еще вложился в эту криптокомпанию

Как сообщает SHOT, актер Артем Ткаченко вложил 6 млн рублей и 10 биткоинов в криптобизнес Деревянко и Мулузяна и в итоге потерял все средства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие ранее были проблемы с законом у Деревянко

В шоу «Вопрос ребром» рэпера Басты в апреле 2023 года Деревянко рассказал, что получил условный срок за сутенерство в 1990-х годах.

«Да, была условка. Нет ее уже. Все нормально сейчас. За что? За сутенерство. Но об этом никто не знает вообще!» — заявил актер.

На сайте «Википедия» утверждается, что что в 1996 году Деревянко был условно осужден на один год за незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотических средств.

Чем знаменит Деревянко

Актер сыграл в таких проектах, как «Ехали два шофера», «Штрафбат», «Бой с тенью», «Девять жизней Нестора Махно», «Участок», «Ленинград», «Домашний арест» и многих других.

Режиссер Никита Михалков в феврале 2021 года заявлял, что Деревянко, который тогда выступил с поддержкой в адрес блогера Алексея Навального, относится к числу самых высокооплачиваемых артистов в российском кино. По его словам, за съемочный день Деревянко платят 300 тыс. рублей.

Комментируя заявление Михалкова, актер отметил, что режиссер назвал некорректную сумму.

«Расценки немножко другие. Мне, конечно, было неприятно. Я снимался в его кино „Цитадель“. Он ко мне относился с большой симпатией. И я к нему с большим уважением. Впрочем, и сейчас тоже, несмотря на то что он посеял зерно сомнений и раздор в людях», — рассказал артист.

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