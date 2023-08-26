Российского актера обманули с криптовалютой на 45 млн рублей Baza: партнер по криптобизнесу требует от актера Деревянко 45 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Павел Деревянко

Российский актер театра и кино Павел Деревянко может лишиться 45 млн рублей из-за стремления заработать на криптовалюте, сообщает Telegram-канал Baza. Такую сумму с него требует некий бизнесмен, с которым актер заключил договор об инвестициях в виртуальные средства.

Схему заработка на криптовалюте Деревянко предложил знакомый. После того, как актер получил первый доход от инвестиции в криптовалюту, составивший 10%, тот порекомендовал упомянутого бизнесмена в качестве партнера. При этом он уверял, что Деревянко сможет заработать до 84% годовых от суммы инвестиции.

Актер поверил знакомому и в 2021 году подписал договор, не особо вникая в его содержание. В июле 2023-го он получил от партнера по бизнесу два иска на общую сумму в 45 млн рублей.

По словам Деревянко, он не понимает, откуда мог взяться такой долг. Актер подозревает, что стал жертвой обмана со стороны знакомого и криптобизнесмена, которые воспользовались его доверчивостью.

2 августа сотрудники полиции и Росгвардии задержали 11 человек по подозрению в хищении свыше 30 млн рублей у криптоинвесторов. В МВД пояснили, что подозреваемые организовали колл-центр, который предлагал начинающим инвесторам купить криптовалюту, перечислив деньги на банковскую карту. После получения средств мошенники переставали выходить на связь. Для звонков использовался телефонный номер, зарегистрированный на гражданина Молдовы. Банковский счет же был открыт на имя гражданина Украины.