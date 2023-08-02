Мошенников задержали за похищение 30 млн рублей у криптоинвесторов Полиция задержала подозреваемых в хищении денег у криптоинвесторов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали 11 человек по подозрению в хищении свыше 30 млн рублей, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, которые приводит «МВД Медиа», подозреваемые организовали работу колл-центра, в котором обманывали начинающих инвесторов. Им предлагали купить криптовалюту, перечислив деньги на банковскую карту. После получения средств, мошенники переставали выходить на связь.

Полицейские установили личности подозреваемых и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали их. В колл-центре, который располагался в одном из офисов здания делового центра «Москва-Сити», а также в жилищах задержанных проведены обыски, — рассказала Волк.

Отмечается, что для звонков использовался телефонный номер, зарегистрированный на гражданина Молдовы. Банковский счет же был открыт на имя гражданина Украины. В ходе следствия были изъяты компьютеры, документы и другие предметы. Участникам организованной группы предъявлены обвинения по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Как сообщалось ранее, ФСБ задержала группу мошенников, действовавших в интересах Вооруженных сил Украины. Они обзванивали россиян, обманом требуя перевести деньги на их карты. Полученные деньги переводились в криптовалюту и отправлялись на Украину.