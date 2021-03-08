Актёр Павел Деревянко опубликовал интимное фото в честь 8 Марта

https://static.news.ru/photo/0b74565c-8029-11eb-860f-96000091f725_660.jpg Павел Деревянко Фото: instagram.com/pablo_derevyanko

Известный актёр Павел Деревянко поздравил женщин с 8 Марта откровенным фото.

В социальной сети артист опубликовал снимок, на котором видно, что он стоит спиной к камере перед морем без одежды.

Поздравляю вас, лучшая половина человечества, самая красивая и чувственная половина, — подписал пост в Instagram Деревянко.

Актёр пояснил, что фото является шуточным. Многие пользователи Сети оценили необычное поздравление, а некоторые попросили развернуться артиста лицом к камере.

Ранее итальянская теннисистка Камила Джорджи опубликовала в социальной сети откровенное фото в кружевном белье. Таким образом она поздравила своих фанатов с Новым годом. Публикация в Instagram набрала десятки тысяч лайков. 29-летняя Джорджи выступает в одиночном разряде. На её счету две победы в турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации. В настоящее время она занимает 75-ю строчку в рейтинге WTA. Наивысшую позицию девушка занимала в 2018 году, будучи 26-й ракеткой мира.

Незадолго до этого балерина Анастасия Волочкова пожелала своим подписчикам в социальной сети прекрасного настроения в последний день 2020 года и растянулась на диване в фирменном шпагате, писал NEWS.ru.