Расставшийся с женой Деревянко признался в психологических проблемах

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Российский актёр Павел Деревянко, который более года назад развёлся с женой, признался, что расставание далось ему тяжело. По его словам, он так сильно переживал, что у него даже начались психологические проблемы, пишет «Экспресс газета» со ссылкой на YouTube-шоу «Света вокруг света».

Деревянко рассказал , что идея расстаться принадлежала его жене Дарье Мастищевой. Они и до этого жили отдельно, потому что им так было удобно. Когда объявили самоизоляцию, бывшие супруги четыре месяца жили под одной крышей и ни разу не поругались.

Пара рассталась в декабре 2020 года. Деревянко всё это время всем говорил, что находится в прекрасных отношениях с экс-женой. Лишь сейчас он признался, что расставание с супругой далось ему очень нелегко.

Я был в ужасном состоянии до февраля, в сильном состоянии, глубоком, мне уже даже выписали антидепрессанты. Слава богу, я уехал в Крым сниматься в любимом проекте и у меня началось сублимирование вот этих моих переживаний в работу, — сказал Павел Деревянко.

Актёр и бизнес-леди разошлись в конце 2020 года, у них растут две дочери — Варвара и Александра. По словам артиста, расставание прошло мирно, так как всё к этому шло. К тому же у них с женой были «нестандартные» отношения.

По слухам, одной из причин расставания пары стало то, что владелица сети пекарен не выдержала «открытого» брака. При этом ходят разговоры о том, что актёр настаивал на свободных отношениях и связях с другими женщинами, тогда как его гражданская жена всё это терпела.