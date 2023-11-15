Павлу Деревянко может грозить до пяти лет тюрьмы за мошенничество SHOT: москвич обвинил Павла Деревянко в мошенничестве с криптовалютой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Павел Деревянко

Telegram-канал SHOT сообщил, что 38-летний предприниматель из Москвы обвинил актера Павла Деревянко в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей по ч. 2 статьи 159 УК РФ, по которой ему может грозить до пяти лет лишения свободы. По данным канала, мужчина с сентября 2022 года инвестировал в криптокомпанию артиста «Бии Соул», потерял деньги, после чего обратился в полицию. SHOT сообщает, что в то же время сам Деревянко подал в суд на своего бизнес-партнера Григория Мулузяна, требуя отдать ему совместно созданную компанию и предоставить доступ к документации и бухгалтерии.

По данным SHOT, год назад Деревянко открыл компанию по заработку на криптовалюте на пару с Мулузяном с офисом в «Москва-Сити», сначала артист инвестировал 1 млн рублей и через месяц получил 10% прибыли, вернув всю сумму, после звезда «Беспринципных» вложил в бизнес более крупную сумму, но дивидендов не получил, через некоторое время Мулузян подал на актера иск в суд, требуя 45 млн рублей якобы за финансовые махинации.

Ранее сообщалось, что Деревянко может лишиться 45 млн рублей из-за стремления заработать на криптовалюте, такую сумму с него требует бизнес-партнер, с которым актер заключил договор об инвестициях в виртуальные средства.

Схему заработка на криптовалюте Деревянко предложил знакомый. После того как актер получил первый доход от инвестиции в криптовалюту, тот порекомендовал упомянутого бизнесмена в качестве партнера. При этом он уверял, что Деревянко сможет заработать до 84% годовых от суммы инвестиции.

Актер поверил знакомому и в 2021 году подписал договор, не особо вникая в его содержание. В июле 2023-го он получил от партнера по бизнесу два иска на общую сумму 45 млн рублей. По словам Деревянко, он не понимает, откуда мог взяться такой долг. Актер подозревает, что стал жертвой обмана со стороны знакомого и криптобизнесмена, которые воспользовались его доверчивостью.