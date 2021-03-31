Деревянко ответил Михалкову на слова о дневной зарплате в 300 тыс. рублей

https://static.news.ru/photo/53984698-92ce-11eb-b5f7-96000091f725_660.jpg Павел Деревянко Фото: vk.com/pablo__derevyanko

44-летний актёр Павел Деревянко заявил, что режиссёр Никита Михалков назвал некорректную сумму, которую он получает за съёмочный день.

Расценки немножко другие. Мне, конечно, было неприятно. Я снимался в его кино «Цитадель». Он ко мне относился с большой симпатией. И я к нему с большим уважением. Впрочем, и сейчас тоже, несмотря на то что он посеял зерно сомнений и раздор в людях, — рассказал Деревянко.

Он пояснил, что после слов Михалкова на него обрушился шквал критики. Деревянко пояснил, что занят тем, чтобы хорошо реализоваться в своей профессии, а от политики он очень далёк, сообщает радио «Комсомольская правда».

Как писал NEWS.ru, Никита Михалков в своём блоге на YouTube рассказал о том, сколько получают за съёмки артисты, поддерживающие Алексея Навального. По его словам, Деревянко получает 300 тысяч рублей за съемочный день, а Саша Бортич не менее 200 тысяч. После этого Бортич заявила, что у неё не такие большие гонорары. Она не стала называть сумму, но подчеркнула, что это точно не больше 300 тысяч рублей.