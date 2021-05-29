Норкин раскритиковал «переобувающихся» артистов

Телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ резко высказался о российских артистах, которые способны за короткий период времени поменять свою политическую позицию. В качестве примера он привёл музыканта Алексея Кортнева и актёра Павла Деревянко.
Норкин
Деревянко, по мнению Норкина, также относится к категории «переобувающихся». Телеведущий указал, что актёр критиковал действия полиции на незаконных акциях, а потом объяснил свои слова «эмоциями» и уточнил, что не призывал выходить на митинги.
А чего их тогда все время тянет высказываться на эту тему, если они понимают, что, может быть, потом придется оправдываться? - задался риторическим вопросом телеведущий.
Ранее Норкин в беседе с NEWS.ru предположил, что антироссийские высказывания молодых актёров Александры Бортич и Павла Табакова не скажутся на их дальнейшей карьере в России.