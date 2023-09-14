Составлен список российских артистов, которые дружили с Зеленским

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Актеры Алексей Чадов (слева) и Владимир Зеленский

Владимир Зеленский до избрания президентом Украины получил широкую известность как комедийный актер. Он имел много знакомств в российском шоу-бизнесе. Кто из артистов дружил с ним?

Кто из российских артистов дружил с Зеленским

Актер Алексей Чадов сообщил, что дружил с Владимиром Зеленским. Но после того как комик стал политиком, они больше не общались. Артисты вместе играли в картине «Любовь в большом городе».

«Вообще, мы с Владимиром были очень дружны. У нас был классный творческий коллектив. Если бы мне тогда сказали, что мы будем по-другому друг к другу относиться, то я бы просто не поверил», — отметил Чадов.

Актер Павел Деревянко познакомился с Зеленским на съемочной площадке фильма «Ржевский против Наполеона» в 2012 году. По словам артиста, он ждет дня, когда сможет вновь наладить общение с украинскими коллегами.

«На этом проекте я познакомился с Володей Зеленским. Был восхищен его трудоспособностью, профессионализмом, отношением к работе и человеческой теплотой», — написал Деревянко в соцсетях.

Телеведущий Павел Воля в одном из интервью рассказал о дружбе с Зеленским. Он заявил, что давно не виделся с нынешним главой Украины, но в его воспоминаниях тот остался хорошим человеком.

«Крутой, веселый, классный парень, офигенный смешной чувак, классный руководитель для своей команды. Он всегда был настоящим капитаном своей команды. Веселый, добрый в общении, офигенный пацан. Я говорю „пацан“, потому что я его таким знал. Мы давно очень не виделись. Теперь это президент страны», — сказал Воля.

Певец Филипп Киркоров познакомился с нынешним президентом Украины в начале нулевых в Киеве, когда приезжал на съемки «Студии Квартал 95», совладельцем и художественным руководителем которой до 2019 года был Зеленский.

«Зеленский очень хотел попасть на российский телевизионный рынок. И просил меня похлопотать. Говорил, что на Украине уже все сделал как артист и хочет дальнейшего развития», — рассказал исполнитель.

По просьбе Киркорова Владимира Зеленского сделали его соведущим в музыкальном шоу «Фактор А», а когда он приехал в Москву на съемки, то из-за материальных трудностей полгода жил в квартире певца. Так завязалась их дружба. Однако после того как юморист ушел в политику, исполнитель заявил, что не узнает его.

Телеведущий Дмитрий Шепелев, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях о том, есть ли у него близкие друзья или товарищи, опубликовал общее фото с нынешним президентом Украины.

«Близких нет, но есть люди, которых я очень сильно люблю», — подписал он кадр.

Что Зеленский говорил о дружбе с российскими артистами

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции в 2019 году рассказал, что на тот момент поддерживал дружеские отношения с рядом российских артистов. В частности, он назвал комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«С Comedy Club ребята мне звонили, когда приезжали в Одессу, Слепаков звонил, Александр Ревва — он же наш, донецкий, кажется, у него даже наш паспорт», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, у него хорошие отношения с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и кинорежиссером и продюсером Мариусом Вайсбергом.

«У меня с Андреем Макаревичем нормальные отношения. Знаете, как говорят: редко видимся, но нормальные не из-за этого. Нормальные отношения с Мариусом, который снимал наши фильмы», — заявил Зеленский.

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