Седокова назвала причину разрыва Саши Стоуна и Надежды Сысоевой Анна Седокова заявила, что Саша Стоун «бросил» Надежду Сысоеву из-за ее рейтинга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Саша Стоун

Певица Анна Седокова в своем Telegram-канале заявила, что ожидала разрыва блогера Саши Стоуна и актрисы Надежды Сысоевой. По мнению знаменитости, было понятно, что он бросит возлюбленную сразу после падения ее рейтингов. Седокова подчеркнула, что в шоу «Выжить в Дубае» Сысоевой нужно было бороться не с ней, а с собой.

На самом деле мне жаль всех участников этой истории. Было понятно, что он ее бросит сразу же как только ее рейтинги полетят вниз. <...> Девочки никогда не позволяйте, чтобы парни делали с вами это. Цените себя. Ни одна болезненная любовь не стоит потери уважения к себе и беготни за парнем. А особенно за мальчиком, — отметила Седокова.

Звезды участвовали в шоу «Выжить в Дубае». На Седокову обрушился шквал критики после того, как Сысоева приревновала Стоуна певице, заявив, что та якобы флиртовала с ним. После этого появились слухи о расставании блогера и актрисы.

Ранее модель Виктория Боня назвала Сысоеву человеком «с внутренним уродством». Девушки поссорились во время съемок нового сезона шоу «Выжить в Дубае» из-за нехватки палаток для ночевки. Когда Боня предложила Сысоевой разделить с ней палатку, та ответила, что не будет поддерживать «лагерные порядки от профессиональных разводил». Боня в ответ напомнила, что на заре своей карьеры Сысоева ночевала у нее дома и спала с ней в одной кровати.