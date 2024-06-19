«Внутреннее уродство»: Боня публично оскорбила Надю Сысоеву Боня поссорилась на шоу «Выжить в Дубае» с актрисой Надей Сысоевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Виктория Боня

Блогер и модель Виктория Боня в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвала звезду Comedy Woman Надю Сысоеву человеком «с внутренним уродством». Девушки поссорились во время съемок нового сезона шоу «Выжить в Дубае» из-за нехватки палаток для ночевки. Когда Боня предложила Сысоевой разделить с ней палатку, та ответила, что не будет поддерживать «лагерные порядки от профессиональных разводил». Боня в ответ напомнила, что на заре своей карьеры Сысоева ночевала у нее дома и спала с ней в одной кровати.

Поражаюсь человеческой глупости и внутреннему уродству, которое человек не может скрыть. Красоты внутри нет, есть только уродство, поэтому оно выходит наружу. Надя знакома со мной 15 лет, ночевала в моей квартире, спала со мной в одной кровати, когда она только приехала в Москву, работала на «Камеди Клабе». А сейчас она рассказывает историю, что она не хотела спать со мной из-за моей репутации, — возмутилась Боня.

Ранее Боня назвала блогера Сашу Стоуна идеальным героем для реалити-шоу «Дом-2». В новом сезоне «Выжить в Дубае» между блогерами произошел конфликт, Боня в шутку призналась, что у нее было желание взять мачете и «перерезать горло» Стоуну.

Ссора разгорелась во время сборки палаток, Боня отказалась ночевать вместе с мужской частью команды, чтобы предоставить влюбленным парам возможность спать в отдельных палатках. Поведение телеведущей вызвало недовольство у Стоуна. Он выступил против деления на «мальчиков и девочек».