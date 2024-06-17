Виктория Боня захотела взять мачете и «перерезать горло» Саше Стоуну Виктория Боня назвала Сашу Стоуна идеальным героем «Дома-2»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Телеведущая Виктория Боня назвала блогера Сашу Стоуна идеальным героем для реалити-шоу «Дом-2». В новом сезоне «Выжить в Дубае» между блогерами произошел конфликт, Боня в шутку призналась, что у нее было желание взять мачете и «перерезать горло» Стоуну.

Ссора разгорелась во время сборки палаток, Боня отказалась ночевать вместе с мужской частью команды, чтобы предоставить влюбленным парам возможность спать в отдельных палатках. Поведение телеведущей вызвало недовольство у Стоуна. Он выступил против деления на «мальчиков и девочек».

Я думаю, что Саше «Дом-2» подошел бы. Он прямо идеальный герой для этого проекта. Я думаю, только бы пойти ночью его не замочить, мачете не взять и горло бы не перерезать ему! Но я сдержалась! — заявила Боня.

Ранее Виктория Боня объяснила, зачем ей с 12-летней дочерью требуется телохранитель. По словам знаменитости, мужчины продолжают путать ее с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Так, один из них попросил Боню поставить автограф на фото со звездой.

До этого Боня заявила, что считает себя и всех людей богами и создателями. По словам блогера, как только человек это осознает, он начинает «создавать» этот мир. Боня отметила, с детства «шлифуют ум» таким образом, что Бог — это «кто-то там». Блогер также призналась, что почитает его и уважает, как и все религии.