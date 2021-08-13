«Дико работоспособна»: Соседов назвал Бузову «русской Мадонной»

Российская певица Ольга Бузова — очень общительный, скрупулёзный, дотошный и дисциплинированный в профессиональных вопросах человек, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. Журналист также назвал её «в какой-то степени русским вариантом Мадонны» — звезды американской и мировой сцены. Сейчас Бузова и Соседов участвуют в съёмках белорусской версии талант-шоу «X-фактор» в качестве членов жюри.

Она (Ольга Бузова. — NEWS.ru ) невероятно отдаётся проекту, ей всё интересно, она полна энергии и готова работать без устали. Она дико, невероятно работоспособна. И я теперь понимаю, в чём залог её успеха. Могу сказать, что в какой-то степени это русский вариант Мадонны. Если у нас и бывают разногласия, то только по творческим вопросам. Но так и должно быть — мы, все члены жюри, с чем-то и в чём-то соглашаемся друг с другом, в чём-то нет. Но так и должно быть, поэтому нас и набрали в жюри таких разных, — отметил Соседов.

Он подчеркнул, что Бузова открыта и «невероятно уважительно» относится абсолютно ко всей команде телепроекта.

Она воспитанна и искренна, очень контактна, легка на подъём, разного рода эксперименты и обладает чувством юмора. Для меня это стало открытием. Меня она называет по имени-отчеству, что меня невероятно умиляет, — резюмировал критик.

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