Бузова ради нового шоу улетит в Африку

https://static.news.ru/photo/7e28669e-d02d-11eb-8a15-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова ради нового шоу канала ТНТ решила полететь в Африку, где и пройдут съёмки, передаёт портал StarHit со ссылкой на окружение исполнительницы. По информации журналистов, это собственный проект Бузовой с участием российских знаменитостей.

Рабочее название — «Звёзды в Африки». В сценарий передачи добавя т отсылки в популярному в прошлом реалити «Последний герой», но «строить любовь», как в «Доме-2», никто не собирается. Производство начнётся в ближайшее время, место съёмок и имена приглашённых отечественных знаменитостей не разглашаются. В издании добавили, что ТНТ обещал Бузовой ряд проектов после её отказал вести «Дом-2» на канале «Ю». «Звёзды в Африке» — один из них.

Исполнительница недавно разозлила юзеров в Сети появлением на «Матч-ТВ». Пользователи даже сравнили эфир с «Домом-2». Комментаторы так и не поняли, из-за чего разрыдалась Бузова и обозвала комментатора Дмитрия Губерниева «дном».

Ранее Губерниев в эфире «Матч ТВ» задал вопрос, какой футбол поддерживает певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова. Она не смогла сразу ответить. После некоторой перепалки он уточнил, перестала ли девушка принимать коньяк по утрам или нет. На этом моменте Бузова не сдержала слёз.