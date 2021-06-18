Бузова ради нового шоу улетит в Африку

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова ради нового шоу канала ТНТ решила полететь в Африку, где и пройдут съёмки, передаёт портал StarHit со ссылкой на окружение исполнительницы. По информации журналистов, это собственный проект Бузовой с участием российских знаменитостей.
Рабочее название — «Звёзды в Африки». В сценарий передачи
Исполнительница недавно разозлила юзеров в Сети появлением на «Матч-ТВ». Пользователи даже сравнили эфир с «Домом-2». Комментаторы так и не поняли, из-за чего разрыдалась Бузова и обозвала комментатора Дмитрия Губерниева «дном».
Ранее Губерниев в эфире «Матч ТВ» задал вопрос, какой футбол поддерживает певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова. Она не смогла сразу ответить. После некоторой перепалки он уточнил, перестала ли девушка принимать коньяк по утрам или нет. На этом моменте Бузова не сдержала слёз.