Будущий Бонд объяснил, почему выбрал жену вдвое старше себя Аарон Тейлор-Джонсон выбрал жену вдвое старше себя из-за раннего взросления

Фото: Taichiro Takahashi/AFLO/Global Look Press

Аарон Тейлор-Джонсон

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон рассказал о 24-летней разнице в возрасте с его избранницей режиссером Сэм Тейлор-Джонсон. Он встретил будущую жену на съемках ее фильма «Мальчик ниоткуда», поделился артист с журналистами издания Rolling Stone.

Первая встреча будущих супругов состоялась, когда ему было 18 лет, а ей — 42 года. Влюбленные сыграли свадьбу спустя четыре года. Актер считает, что его выбор пал именно на эту женщину, потому что он рано повзрослел.

Что с большинством случается в 20, со мной случилось в 13. Слишком рано для кого-то? Не знаю. А в каком возрасте наслаждаться жизнью? — пояснил он.

Сейчас артисту 33 года. Его супруге недавно исполнилось 57 лет. В семье Тейлор-Джонсонов двое детей. Старшей дочери 14 лет, ее зовут Уайльда. Младшей девочке по имени Роми 12 лет. Актер отмечает, что всегда хотел рано завести детей. Помимо воспитания собственных детей, он также стал отчимом для дочерей жены: Анжелики и Джесси.

Ранее артисту официально предложили сыграть Джеймса Бонда в новом фильме, став преемником Дэниела Крейга, исполнявшего эту роль ранее. В случае подписания контракта, Тейлор-Джонсон станет седьмым человеком, сыгравшим культового британского секретного агента с момента запуска франшизы в 1962 году.