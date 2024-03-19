Стало известно, кто сыграет Джеймса Бонда вместо Дэниела Крейга Актер Аарон Тейлор-Джонсон сыграет в новом фильме о Джеймсе Бонде

Фото: Nacho Lopez/Keystone Press Agency

Аарон Перри Тейлор-Джонсон

33-летнему британскому актеру Аарону Тейлору-Джонсону официально предложили сыграть Джеймса Бонда в новом фильме, став преемником Дэниела Крейга, исполнявшего эту роль ранее, пишет Daily Mail. Если контракт будет подписан, Тейлор-Джонсон станет седьмым человеком, сыгравшим культового британского секретного агента с момента запуска франшизы в 1962 году.

Я нахожу очаровательным и чудесным, что люди видят меня в этой роли. Я воспринимаю это как большой комплимент, — прокомментировал информацию о предложении актер.

В настоящее время идут переговоры о деталях контракта. Получивший заветную роль Аарон известен ролями в фильмах «Иллюзионист», «Стать Джоном Ленноном», «Годзилла» и «Анна Каренина» (он сыграл Вронского).

Ранее сообщалось, что голливудский актер Пирс Броснан, известный как раз по роли Джеймса Бонда, предстанет перед судом. Он совершил мелкое правонарушение, прогуливаясь в Йеллоустонском национальном парке. Согласно иску, 70-летний артист ходил по термальным источникам парка за пределами отведенных для этого пешеходных зон. Судебное заседание состоялось 23 января в окружном суде США в штате Вайоминг.