Звезду бондианы будут судить за нарушения в заповеднике Пирса Броснана вызвали в суд из-за прогулки по термальным источникам в парке США

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Голливудский актер Пирс Броснан, известный по роли Джеймса Бонда, предстанет перед судом, сообщает CNN. Отмечается, что он совершил мелкое правонарушение, прогуливаясь в Йеллоустонском национальном парке.

Согласно иску, 70-летний артист ходил по термальным источникам парка за пределами отведенных для этого пешеходных зон. Судебное заседание запланировано на 23 января в окружном суде США в штате Вайоминг. Представители актера пока не комментировали ситуацию.

Ранее во Франции актера Пьера Ришара лишили статуса амбассадора благотворительной организации за поддержку коллеги Жерара Депардье, которого обвинили в насилии. Основатель ассоциации Les Papillons Лорана Буайе подчеркнула, что актер подписал «неподобающее» письмо. Организация занимается защитой прав детей, которые стали жертвами насилия.

До этого Ленинградский районный суд приговорил предпринимателя Владимира Семенова, который проходит обвиняемым по делу об избиении актера Павла Прилучного в Калининграде, к трем годам лишения свободы условно. Подсудимый признал себя виновным частично, он указал, что не хотел причинить тяжкий вред здоровью потерпевшему, а нанес удар, защищаясь от нападения.