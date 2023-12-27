Пьера Ришара лишили статуса амбассадора за поддержку Депардье

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пьер Ришар

Во Франции актера Пьера Ришара лишили статуса амбассадора благотворительной организации за поддержку коллеги Жерара Депардье, которого обвинили в насилии, пишет EADaily. Основатель ассоциации Les Papillons Лорана Буайе подчеркнула, что актер подписал «неподобающее» письмо. Организация занимается защитой прав детей, которые стали жертвами насилия.

Пьер Ришар был с нами на протяжении трех лет. Однако, поскольку мы всегда были и будем на стороне жертв и поскольку открытое письмо в поддержку Жерара Депардье, которое он подписал, является неподобающим, Пьер Ришар больше не является одним из амбассадоров ассоциации Les Papillons, — отметила Буайе.

До этого Ришар подписал письмо в газете Le Figaro в поддержку Депардье. Всего с коллективным заявлением выступили 50 деятелей культуры, в том числе бывшая леди Франции и модель Карла Бруни. Авторы послания подчеркнули, что обвинители Депардье действуют «вопреки принципу презумпции невиновности».

Ранее несколько женщин обвинили Депардье в сексуальном насилии. В частности, о домогательствах сообщила 60-летняя актриса Эммануэль Дебевер, которая позже была найдена мертвой в реке Сене. Она покончила с собой в день, когда на французском телевидении вышел документальный фильм, в котором и прозвучали обвинения в адрес Депардье.