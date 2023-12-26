Пьер Ришар, Карла Бруни и еще 48 артистов встали на защиту Депардье 50 артистов Франции заступились за Депардье на фоне обвинений в домогательствах

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Порядка 50 артистов Франции, среди которых актеры Пьер Ришар и Венсан Перес, актриса Кароль Буке и певица Карла Бруни, заступились за актера Жерара Депардье на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в его адрес. Культурные деятели опубликовали текст в поддержку коллеги в газете Le Figaro.

Жерар Депардье, возможно, является величайшим из всех актеров. Последним «священным гигантом кинематографа». Мы не можем больше молчаливо наблюдать за этим линчеванием, за потоком ненависти, направленным на него, — говорится в письме.

Авторы послания подчеркнули, что обвинители Депардье действуют «вопреки принципу презумпции невиновности». Отказаться от актера, который является уникальной частью французской культуры — гибель для кинематографа, резюмировали они.

Ранее несколько женщин обвинили артиста в сексуальном насилии. В частности, о домогательствах сообщила 60-летняя актриса Эммануэль Дебевер, которая позже была найдена мертвой в реке Сене. Она покончила с собой в день, когда на французском телевидении вышел документальный фильм, в котором и прозвучали обвинения в адрес Депардье.

После этого министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что актера могут лишить высшей награды Франции — ордена Почетного легиона. Этот вопрос рассмотрят на ближайшем дисциплинарном заседании.