Жертва Депардье покончила с собой: кто она, в чем обвиняла актера Обвинившая в домогательствах Депардье актриса найдена мертвой в Париже

Фото: Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жерар Депардье

Французская актриса Эммануэль Дебевер, которая обвиняла Жерара Депардье в сексуальном насилии, была найдена мертвой в реке Сена. Что с ней случилось, в чем она обвиняла Депардье, почему у актера сложилась репутация насильника?

Что случилось с Эммануэль Дебевер

Французские СМИ сообщили, что 60-летняя Дебевер покончила с собой в день, когда на французском телевидении вышел документальный фильм о Жераре Депардье и связанных с ним многочисленных обвинениях в сексуальном насилии. В фильме, который показал канал France 2, упоминалось дело Дебевер.

В 2019 году актриса заявила, что Депардье домогался ее в 1982 году на съемках фильма «Дантон», где 34-летний актер играл главного героя, а 18-летняя Дебевер — его юную жену.

«Однажды он засунул свою толстую лапу под мою юбку, чтобы, с его слов, „заставить меня чувствовать себя лучше“. <...> Я не позволила этому случиться», — заявила актриса в соцсети.

Вскоре после того случая актриса закончила карьеру в кино.

Кто еще обвинял Депардье

Жерар Депардье в интервью в 1978 году заявил, что «такой вещи, как изнасилование, не существует» и «девушки хотят, чтобы их изнасиловали». Эти заявления были растиражированы журналом Time в 1991 году и спровоцировали скандал.

В августе 2018 года 22-летняя актриса обвинила Жерара Депардье в сексуальном домогательстве и изнасиловании. По ее словам, 69-летний актер дважды за неделю изнасиловал ее в своем доме в Париже, куда она приходила для «репетиций в неформальной обстановке». Депардье отверг обвинения. После девяти месяцев расследования дело было закрыто, но открыто вновь в 2020 году.

После этого в апреле 2023 года 13 женщин выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах и сексуальном насилии со стороны Депардье. Согласно их заявлениям, эти случаи произошли между 2004 и 2022 годом. Заявления в полицию написали только актрисы Элен Даррас и Шарлотта Арно.

В декабре 2023 года министр культуры Франции Рима Абдул-Малак назвала Жерара Депардье «позором для Франции» из-за его «неуважительных и недостойных» заявлений и действий. Поводом для скандала стал фильм о поездке в Северную Корею в 2018 году, где актер отпускает непристойные шутки и развязно ведет себя с женщинами.

За что Депардье критикуют в России

Жерар Депардье, один из любимых актеров советской публики, переехал в Россию в начале 2013 года. Из-за своего гражданства актер был в 2015 году запрещен на Украине. Однако после начала СВО он уехал, осудив спецоперацию и заявив, что «российский народ не несет ответственности за неприемлемые действия своего руководства».

За это в Госдуме предложили лишить Депардье гражданства РФ. Его обвинили в том, что он приехал в Россию только ради того, чтобы убежать от высоких налогов во Франции, и предложили изъять его имущество в Саранске и Грозном.

В дальнейшем Депардье предпочитал воздерживаться от заявлений на тему Украины, подчеркивая, что он «все еще русский» и любит русскую культуру. В то же время в феврале 2022 года актер рассказал СМИ, что стал гражданином Объединенных Арабских Эмиратов, а живет «большей частью на яхте в Средиземном море или в апартаментах в Стамбуле».

Кого еще обвиняли в домогательствах

Обвинения в сексуальных домогательствах в адрес различных видных лиц происходят очень часто. В 2023 году в сексуальном насилии обвиняли таких фигур, как мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и звезда Голливуда Джейми Фокс.

Обвиняют не только женщины и не только мужчин: так, мужчина-массажист присоединил свое заявление к длинному списку обвинений в адрес актера Кевина Спейси, а афроамериканскую рэпершу Lizzo обвинили три танцовщицы из ее команды.

Громким случаем стали обвинения в адрес экс-президента Королевской футбольной федерации Испании Луиса Рубиалеса из-за жаркого поцелуя, которым он наградил на поле после победы футболистку из национальной сборной. Футболистка была не против и претензий к Рубиалесу не высказывала, однако женские организации и ФИФА потребовали наказать футбольного функционера, и испанский суд встал на их сторону.

Не обошлось без домогательств и в России: певица Акула обвинила в непристойном поведении Андрея Губина, а в России кастинг-директора Rammstein Алену Макееву обвинили в поставке девушек солисту Тиллю Линдеманну.

Несколько ранее, в ходе президентской кампании 2020 года, в домогательствах обвинили даже будущего президента США Джо Байдена. Этот случай примечателен, поскольку Байден был главным автором закона о борьбе с насилием против женщин в 1991 году.

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