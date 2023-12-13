Бегбедера и Депардье могут посадить в тюрьму: как они обидели женщин

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Фредерик Бегбедер и Жерар Депардье

Против одного из самых известных современных французских писателей Фредерика Бегбедера открыто уголовное дело. Его обвиняют в изнасиловании молодой женщины. По озвученной версии, прошедшим летом писатель в первый раз вступил со своей партнершей в близкие отношения по обоюдному согласию. Но вот спустя некоторое время, во второй раз, он действовал по собственной инициативе и без санкции своей пассии.

И его тоже

Еще несколько лет назад подобная коллизия во французском обществе вряд ли вызвала бы такой резонанс. Нравы были проще. Это за океаном у политика, пойманного на адюльтере, шансы продолжать карьеру невелики. Тот же популярный в конце восьмидесятых Гэри Харт — один из реальных кандидатов в президенты, будучи сфотографированным на выходе от любовницы, ушел в полное политическое небытие.

А вот французский президент Франсуа Олланд, уже переселившись в Елисейский дворец, продолжал посещать свою даму сердца, отправляясь по всем известному адресу иногда даже на мотоцикле. Затем подруга президента, теневая первая леди, издала подробные мемуары о своем непростом счастье с главой государства. Но если Олланд и потерял популярность, то исключительно по причине своей неуклюжей экономической политики.

Но, видимо, и в стране изящных женщин и обходительных мужчин многое поменялось. И не в последнюю очередь под влиянием глобалистской кампании metoo, которая вдруг подвигла многих женщин вспомнить о моральном ущербе от излишне навязчивых мужчин.

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press Франсуа Олланд

Бегбедер, конечно, не Ассанж

Примечательно, что дело Бегдебера удивительно напоминает ситуацию с известным разоблачителем, создателем сети WikiLeaks Джулианом Ассанжем, которого тоже обвинили в том, что он вступил в связь с сонной женщиной, не получив ее четкого согласия на секс. После создания такого прецедента с явным политическим душком в Швеции почти серьезно заговорили о необходимости получать согласие на секс в письменном виде.

Фредерик Бегбедер, конечно, не ангел. Его образ жизни сродни стилю многих героев его романов. Были и наркотики, и череда громких интрижек. И даже, как утверждают, съемки в порнофильме. Словом, живой классик любит жизнь во всех ее проявлениях. Тем более он явно принадлежит к той категории звезд, романом с которым гордились бы некоторые женщины. Не исключено, что и анонимная заявительница намерена погреться в лучах его популярности, раздать хорошо оплачиваемые интервью, быть приглашенной на телевизионные ток-шоу. Но уже ясно, что и во Франции неприкасаемых, имеющих иммунитет от женских, пусть и подкрепленных лишь словами претензий, нет.

И Депардье им не жалко

Под ударом оказался и актер Жерар Депардье, который 27 декабря отметит свое 75-летие. Но солидный возраст и заслуги перед мировой культурой не спасли его от обвинений в неподобающем поведении, поступивших сразу от 13 женщин. Обвинения выстроены по апробированному сценарию, поскольку свечку никто не держал. В результате решили «отменить» в стране великого актера, запретив показ его фильмов, коих насчитывается более двухсот.

Теперь, видимо, необходимо уничтожить все аудио- и электронные версии романов Бегбедера, а бумажные копии изъять с полок магазинов и библиотек. Но так от французской культуры останутся только судебные дела. Ох, недаром веками повторяли: Cherchez la femme!

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