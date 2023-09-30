Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах Daily Beast: массажист обвинил Кевина Спейси в домогательствах

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кевин Спейси

На актера Кевина Спейси подал в суд массажист, обвинивший его в домогательствах во время терапевтического сеанса, сообщает издание Daily Beast. Истец утверждает, что Спейси использовал вымышленные имена, чтобы записаться к нему на три встречи в отеле New York Edition в 2016 году, во время которых актер настоял на ношении лыжной маски.

В иске утверждается, что во время свиданий Спейси пытался положить руку массажиста на свои гениталии, комментировал его внешний вид и предлагал ему дополнительные деньги за сексуальные услуги. Он также сказал, что Спейси настоял на том, чтобы массаж начинался с акцента на ягодицах, а также на выполнении поз йоги, обнажающих его гениталии.

Массажист говорит, что он «постоянно отвергал неуместные просьбы и предложения», но Спейси, по его словам, продолжал их делать. Отказаться от обслуживания клиента массажист не мог, поскольку тот постоянно записывался на сеансы под разными именами. После третьего такого эпизода массажист прекратил сотрудничество с отелем, куда на сеансы приходил актер.

Иск был подан всего через несколько недель после того, как друг Спейси Джеффри Марк рассказал The Daily Mail, что актер готов «перестроить» свою карьеру после того, как лондонский суд снял с него обвинения в сексуальном насилии над четырьмя мужчинами. Спейси ранее был обвинен в сексуальном насилии над другим массажистом в Малибу в том же 2016 году. Согласно этому иску, Спейси заставлял этого массажиста прикасаться к его гениталиям и пытался его поцеловать.

Актеру «Карточного домика» также было предъявлено уголовное обвинение в домогательствах за то, что он якобы трогал официанта в ресторане Нантакета, но эти обвинения были сняты после того, как обвинитель отказался давать показания.

Десятки мужчин обвинили Спейси в том, что он трогал их против их воли, но сам актер утверждал, что это было лишь «настойчивым флиртом», а не домогательствами.

Вердикт о невиновности Спейси в июле вынесло жюри присяжных коронного суда лондонского района Сазерк. В ходе судебного заседания, длившегося около месяца, рассматривались девять обвинений, выдвинутых против актера.