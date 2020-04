Бывшая помощница обвинила Байдена в изнасиловании

На своей странице в социальной сети Twitter Тара Рид написала, что для институционализированной культуры изнасилования нет оправданий. Своё заявление женщина сделала после того, как бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала кандидатуру Байдена на предстоящих выборах главы государства.

Reach out to me directly and ask ?

I am not an " imperfect victim". I was lifelong Democratic supporter single mom that put myself through law school and I was raped by Joe Biden, my former boss, a Democrat.

There are no excuses for institutionalized rape culture. Thank you. https://t.co/hOQTxAzfa5