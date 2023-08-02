На рэпершу Lizzo подали в суд за сексуальные домогательства BBC: танцоры подали в суд на певицу Lizzo за сексуальные домогательства

Фото: IMAGO/Gonzales Photo/Kim Matthai/Global Look Press

Lizzo

На поп-исполнительницу Lizzo подали в суд три бывшие танцовщицы, обвинив ее в сексуальных домогательствах и создании враждебной рабочей среды, пишет BBC. Судебный иск включает также обвинения в религиозных и расовых домогательствах, дискриминации, нападении, клевете. Певицу обвиняют в оскорблении полных женщин и в том, что она заставляла одну из танцовщиц прикасаться к своей груди.

Судебный иск, поданный в Лос-Анджелесе, включает обвинения в том, что танцоров «вынуждали терпеть сексуально оскорбляющее поведение» и «принуждали к участию в секс-шоу» в период с 2021 по 2023 год. Об этом сообщили бывшие танцовщицы из коллектива Lizzo Арианна Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригес, — пишет издание.

По информации BBC, среди претензий к Lizzo, чье настоящее имя Мелисса Вивиан Джефферсон, есть информация о том, что она стыдила одну из танцовщиц за незначительный набор веса, а также проявляла расизм. Чернокожих членов коллектива обвиняли в лени и непрофессионализме, тогда как к белым относились более лояльно, говорится в материалах дела. Lizzo также обвиняют в открытом обсуждении девственности одной из бывших танцовщиц в социальных сетях. Сама певица пока не отреагировала на выдвинутые обвинения, которые еще предстоит проверить в суде.

Из-за разногласий в коллективе две танцовщицы были уволены из танцевальной команды, а третья позже подала в отставку из-за неуважительного обращения с ее коллегами. Затем все трое отправились в суд, — информирует источник.

Ранее Lizzo прокомментировала информацию о том, что насмерть раздавила поклонника на своём шоу, прыгнув со сцены в толпу зрителей. Исполнительница заявила, что ни разу в жизни не прыгала со сцены. На кадрах опубликованного видео девушка прыгнула животом на кровать, показывая, что такой удар не может убить, а сама она не настолько крупна, чтобы своим весом убить человека.

В 2019 году журнал Time признал Lizzo артисткой года. Lizzo прославилась благодаря хитам Truth Hurts, Juice и Good As Hell. Также она выступает за идеи бодипозитива. Её подтанцовка The Big Grrrls состоит из полных женщин.