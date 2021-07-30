Американская певица раскрыла, раздавила ли она поклонника своим телом

Американская певица Мелисса Джефферсон, известная как Lizzo, раскрыла в своём TikTok-аккаунте, правда ли она насмерть раздавила поклонника на своём шоу, прыгнув со сцены в толпу зрителей. Позже молодой человек якобы умер от полученных травм.

33-летняя исполнительница заявила , что ни разу в жизни не прыгала со сцены. На кадрах опубликованного видео девушка прыгнула животом на кровать, показывая, что такой удар не может убить.

Да, я знаю, что я крупная! Но, чёрт возьми, не настолько же! — подчеркнула Джефферсон.

В 2019-м журнал Time признал Lizzo артисткой года. Позже певицу «разнёс» американский экономист Бойс Уоткинс, связавший её популярность с эпидемией ожирения в США. Lizzo прославилась благодаря хитам Truth Hurts, Juice и Good As Hell. Также она выступает за идеи бодипозитива. Её подтанцовка The Big Grrrls состоит из полных женщин.

Ранее блогер под ником thatcoolguy.25597 раскрыл, как кинотеатры обманывают клиентов, покупающих перед сеансами попкорн. Он отметил, что всё дело в размере вёдер, куда насыпают популярное лакомство, чем удивил юзеров. Ролик молодой человек загрузил на своей странице в социальной сети TikTok.