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15 июля 2025 в 10:59

«Дочка» VK будет отвечать за развитие национального мессенджера в России

Дочерняя структура VK будет отвечать за работу национального мессенджера

Компания «Коммуникационная платформа», входящая в холдинг VK, возьмет на себя управление и развитие многофункционального сервиса обмена информацией, сообщила пресс-служба правительства России. Кабинет министров утвердил соответствующее распоряжение о работе национального мессенджера.

В правительстве уточнили, что новая платформа, созданная на основе недавно запущенного сервиса MAX, обеспечит безопасное общение в мессенджере и предоставит доступ к цифровым услугам от государства и бизнеса. Развитием платформы Max также занимается «Коммуникационная платформа».

Решение соответствует положениям федерального закона «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Президент России Владимир Путин подписал его в конце июня.

Ранее пресс-служба VK сообщила о начале тестирования каналов в российском мессенджере MAX. Пользователи смогут подписываться на каналы, ставить лайки, настраивать уведомления, закреплять каналы в перечне чатов и объединять их в папки.

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