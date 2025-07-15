«Дочка» VK будет отвечать за развитие национального мессенджера в России

«Дочка» VK будет отвечать за развитие национального мессенджера в России Дочерняя структура VK будет отвечать за работу национального мессенджера

Компания «Коммуникационная платформа», входящая в холдинг VK, возьмет на себя управление и развитие многофункционального сервиса обмена информацией, сообщила пресс-служба правительства России. Кабинет министров утвердил соответствующее распоряжение о работе национального мессенджера.

В правительстве уточнили, что новая платформа, созданная на основе недавно запущенного сервиса MAX, обеспечит безопасное общение в мессенджере и предоставит доступ к цифровым услугам от государства и бизнеса. Развитием платформы Max также занимается «Коммуникационная платформа».

Решение соответствует положениям федерального закона «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Президент России Владимир Путин подписал его в конце июня.

Ранее пресс-служба VK сообщила о начале тестирования каналов в российском мессенджере MAX. Пользователи смогут подписываться на каналы, ставить лайки, настраивать уведомления, закреплять каналы в перечне чатов и объединять их в папки.