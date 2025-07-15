«Спасибо за честь»: помогавший ВС РФ в ДНР американец стал россиянином Американец Мартиндейл поблагодарил Путина за российское гражданство

Американец Дэниэл Мартиндейл, который в течение двух лет сотрудничал с российскими военными на территории ДНР, официально стал гражданином России, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Церемония вручения паспорта состоялась в представительстве ДНР в Москве при участии главы республики Дениса Пушилина.

Для меня стать российским гражданином было нелегко. Хочу поблагодарить президента России за такую огромную честь, — сказал он.

С 2022 по 2024 год Мартиндейл с риском для жизни передавал российской стороне данные о дислокации украинских войск и другую ценную информацию. Осенью 2024 года его успешно эвакуировали из зоны боевых действий. Пушилин назвал историю Мартиндейла уникальной и поблагодарил его от имени жителей Донбасса за помощь в ходе СВО.

Ранее Мартиндейл заявил, что нынешнее правительство Украины следует поставить на колени точно так же, как Адольфа Гитлера и его приспешников в 1945 году. Отмечалось, что американец также сообщал координаты военных объектов ВСУ российским силовым структурам. Его данные помогли не раз.